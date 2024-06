Carla Kersbergen aan roer van Goois Natuurreservaat: "Hart voor de natuur"

Met haar nieuwe functie als directeur-rentmeester geeft Kersbergen leiding over 40 medewerkers en zo’n 360 vrijwilligers. “Dat is voor ons als relatief kleine organisatie echt wel iets om trots op te zijn. En dat laat ook wel zien de betrokkenheid van de mensen bij ons werk en bij de natuur in het Gooi.”

Balans natuur

Voor het Goois Natuurreservaat blijft het altijd zoeken naar de balans tussen natuur en recreatie. “Van oorsprong hebben wij twee doelen. Aan de ene kant zijn wij natuurbeschermer en aan de andere kant gastheer. Wij moeten de natuur veiligstellen, maar ook toegankelijk houden. Dat is continu de balans waar wij mee bezig zijn.”

Door middel van recreatieonderzoek en natuuronderzoek wordt er gekeken naar wat nodig is. “Sommige gebieden moet je meer ‘zoneren’. Denk bijvoorbeeld aan een gebied waar honden aan de lijn moeten of aan meer rustgebieden. Zodat je de verdeling beter maakt. In ons gebied is nog maar bijna vijftien procent echt volledig afgesloten. De rest is volledig toegankelijk. Dus misschien moeten we daar iets meer stroken of zones maken, waardoor de natuur iets meer rust wordt gegund wordt.”

Bestuurlijke rol

Is het voor een bioloog een atypische rol om het bestuurlijke circuit in te moeten? “Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook later nog een master Bestuur en Organisatie en Wetenschap gedaan. Ik vind het ook organisaties heel interessant. En ik heb eigenlijk ontdekt als bioloog dat een ecosysteem en een organisatiesysteem best wel op elkaar lijken”, besluit ze.

