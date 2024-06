Witte zweetbandjes razend populair: "Hopen dat Memphis scoort, dan scoren wij ook"

Ze staan pontificaal in de etalage van ondernemer Inge Homberg; drie poppen met uiteraard een witte zweetband op het hoofd. Al na de oefeninterlands van Oranje besloot ze een lading zweetbandjes te bestellen. "Ik had gehoopt dat ze al eerder binnen zouden komen. Maar we hebben ze nu in ieder geval en ik denk dat we ze na een paar uur ook alweer kwijt zijn."

Dezelfde als Memphis

Bij feestwinkel Ooms werden ze enigszins verrast door de nieuwe hype. Bij de winkel zijn wel oranje en rood-wit-blauwe bandjes te koop maar daar is volgens eigenaresse Inge van Dulmen toch minder vraag naar: "De fans willen toch echt dezelfde als Depay, hopelijk krijgen we ze morgen binnen want er is ontzettend veel vraag naar. Het is wel bijzonder en leuk dat hij er zo'n hype mee creëert."

Komende vrijdag staat de wedstrijd tegen Frankrijk op het programma en de hoop is dat Depay dan wel trefzeker is. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen", vertelt Homberg lachend. "We gaan winnen met 2-1 met een doelpunt van Memphis. En dan gaan wij weer bijbestellen want als hij scoort, scoren wij ook. En anders geeft hij de band maar aan Wout Weghorst."