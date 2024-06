Na 'uitstapjes' naar Londen en Amsterdam zijn kunstwerken Hals terug in Haarlem

Met de terugkeer van de schilderijen in Haarlem zijn daar nu weer vijftien werken van Hals te bewonderen. De afgelopen maanden hingen er kunstwerken van andere kunstenaars op de 'kale plekken' aan de muren. Om te vieren dat de schilderijen van Frans Hals er weer zijn, is iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur een speciale rondleiding, waarin meer verteld wordt over de werken.

Opnieuw op reis

De 'regenten van het Oudemannenhuis', die ook te zien was in Londen en in Amsterdam, is onderweg naar Berlijn. Daar is in juli en augustus opnieuw een grote overzichtstentoonstelling van Hals in de Gemäldegalerie.