Legale wietproef van start in Zaanstad: "Eindelijk af van schimmige achterdeur"

De coffeeshophouder is erg blij met het experiment waarbij de shop nu legaal in Nederland gekweekte wiet kan in- en verkopen. “Het is natuurlijk een heel raar systeem dat we een achterdeur hebben die heel schimmig is, terwijl het aan de voordeur ineens legaal is."

Legale wiet

Tijdens de wietproef mogen tien gemeenten in Nederland legale wiet verkopen in coffeeshops, waaronder de gemeente Zaanstad. Bij coffeeshop de Smokery aan de Marktstraat in Wormerveer zou het experiment al eerder van start gaan, maar de start van de proef liet langer op zich wachten. Daarom is Nieuwkasteele extra blij. "Het liet even op zich wachten, maar dat was het waard."

Voordelen

Volgens Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, heeft het experiment alleen maar voordelen. "Een van de voordelen is dat we de drugscriminaliteit afsnijden van de coffeeshops, dat is heel erg belangrijk. Ten tweede kunnen we ook de gezondheidseffecten meer in beeld brengen want eerst wist niemand echt wat er nou precies in dat spul zat." Met een legalisering kan dat wel, wat volgens Hamming ook beter is voor de volksgezondheid.

Als derde grote voordeel noemt Hamming duurzaamheid. "De legale wiet wordt op een duurzame wijze geproduceerd zonder allerlei gif dat wordt gebruikt. Daardoor weten we dat het duurzaam is en hoogstwaarschijnlijk duurzamer dan wat er voorheen werd verkocht."