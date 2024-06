Tegenvaller voor Wijdemeren: wegwerkklus valt 1,2 miljoen euro duurder uit

"We hebben extra kosten moeten maken vanwege meerwerk en onvoorziene omstandigheden", legt wethouder Gert Zagt, uit. Zo bleek de werkelijke situatie van bijvoorbeeld rioolaansluitingen en/of de hoogteligging van het riool anders dan op tekening, meldt de gemeente.

“Een andere grote kostenpost was het 'passeerbaar' houden van het werk tijdens de eerste fase.” Het eenrichtingingsverkeer langs het werkvak leidde tot extra kosten voor verkeersregelaars, de inzet van een slagboom en een tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Recreatieboulevard

En dan is daar ook nog het rijgedrag van de weggebruikers dat voor schade aan de weg heeft gezorgd. Daardoor moest Wijdemeren extra verkeersregelaars en bewakers inzetten. In de tussentijd moest de gemeente eveneens het ontwerp van de recreatieboulevard aanpassen, wat leidde tot meer kosten. Door dit alles is er niet alleen sprake van vertragingen, maar moest er een derde bouwperiode komen en dat betekende opnieuw meer euro's van de gemeentelijke rekening.

Wijdemeren kende serieuze financiële problemen, zelfs zo erg dat de gemeente onder preventief financieel toezicht kwam te staan van de provincie Noord-Holland. Het was alle hens aan dek om het huishoudboekje voor nu en de komende jaren weer op orde te krijgen, zeker omdat de gemeente inmiddels afkoerst op een fusie met Hilversum. De financiën zijn weer op orde, vooral door de nodige belastingverhogingen. Inmiddels staat de gemeente niet meer onder curatele.

Afwatering

Zodra het extra geld is vrijgegeven door de politiek dan ziet de planning er als volgt uit: de start van de derde en laatste fase is nog dit jaar. Naar verwachting moet de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld voor april volgend jaar klaar zijn. De opknapbeurt bestaat onder meer uit een nieuwe laag asfalt, het herstellen van in- en uitritten en het vernieuwen van de riolering en de afwatering.

"Met omwonenden en ondernemers is afgesproken dat de dijk op 1 april 2025 weer passeerbaar is, op tijd voor de start van het vaarseizoen", laat de gemeente nog weten.