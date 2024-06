Sneller dan de buren: zo zie je de oranje-goals als eerste

Het is waarschijnlijk wat te laat om voor vanavond nog van aansluiting te veranderen, maar je aansluiting beïnvloedt wel de beeldsnelheid. Laura van der Sterre, expert telecom bij vergelijker Pricewise legt uit wat de verschillen zijn.

"Glasvezel levert de snelste verbinding. De hoge downloadsnelheid zorgt voor bijna geen vertraging en minder storingen", aldus Van der Sterre. "Kabel gaat via de coax-kabel en heeft ook weinig vertraging, maar wel meer dan glasvezeltelevisie. De snelheid kan tijdens piekuren verschillen."

Langzaamste van allemaal

Het satellietsignaal reist via satellieten in de ruimte naar een schotelantenne. Hierdoor ontstaat een iets hogere vertraging, vanwege de grote afstand die het signaal moet afleggen. en onderaan het lijstje? Dat is streamen via internet. "Dat heeft de grootste vertraging vanwege internetverbinding en downloadsnelheid op het adres."