Texelaar Mels (32) ontdekt voetbaltalenten als hoofdscout bij Tanzaniaanse topclub

Mels Daalder werkt bij de marine, is videoscout bij FC Twente en heeft daarnaast nóg een hele belangrijke baan: hij is hoofdscout bij de Tanzaniaanse topclub Simba SC. Zijn aanstelling was een jaar geleden voorpaginanieuws in het Oost-Afrikaanse land met een kleine zestig miljoen inwoners.

Dankzij zijn werk bij de marine komt Mels op interessante plekken. Tijdens zijn eerste anti-piraterijmissie met de marine bezoekt Mels meerdere Afrikaanse havensteden. "Tijdens zo'n missie ben je vooral op zee, maar om de paar weken leg je aan in een haven en kun je de stad verkennen. De laatste stad die we aandeden was Dar es Salaam", vertelt Mels aan de Texelse Courant.

Meteen verkocht

Mels is een echte voetballiefhebber en bezoekt daarom graag zoveel mogelijk voetbalwedstrijden over de hele wereld. In Dar es Salaam, een havenstad in Tanzania, besluit hij naar een wedstrijd van Simba SC te gaan. "Eén van de topclubs van het land, en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik zat als één van de weinige blanken tussen zestigduizend Afrikanen die helemaal opgingen in de wedstrijd. Dansen. Zingen. Lawaai. Feest. De sfeer was fantastisch."

