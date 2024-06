West-Friese fruitbomen moeten wijken voor woningbouw

Annie Balk uit Blokker doet een struik opzij en zucht eens diep als ze uitkijkt op een bouwplaats, in de achtertuin van haar Historische Tuin, die ze samen met haar man Jaap heeft. "Dit is de toekomst. Hier stonden vroeger allemaal fruitbomen, maar nu wordt er een appartement van drie etages gebouwd. Het is schrikken, vind ik. Groen wordt grijs."

West-Friesland als de Betuwe van Noord-Holland. Het gebied rondom Blokker stond en staat bekend om de kilometers uitgestrekte fruittuinen. Zo'n 80 procent van al het fruit uit Noord-Holland komt uit de gemeente Drechterland, grenzend aan de gemeente Hoorn, waar Blokker onder valt. Er zijn nog zo'n 65 fruitbedrijven in West-Friesland, veelal familiebedrijven, heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) becijferd.

Diezelfde organisatie kent ook de cijfers achter het aantal hectares waarop het West-Friese fruit groeit. Was er in 2009 nog 835 hectare beschikbaar voor vooral appels en peren, nu is dat nog maar 623. Bijna een kwart minder in 15 jaar tijd.



De tekst gaat verder onder de grafiek.