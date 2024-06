Ninsee stelt 'excuses en reflectie' als voorwaarde voor bezoek Bosma aan Keti Koti

Het Ninsee reageert daarmee op een open brief van verschillende personen en organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Daarin wordt het Ninsee, samen met de Tweede Kamer en de Amsterdamse Gemeenteraad, opgeroepen om te voorkomen dat Kamervoorzitter Bosma bij de herdenking aanwezig is. De voorzitter van de Tweede Kamer legt normaal gesproken elk jaar een krans bij de herdenking.

Sinds afgelopen december is die voorzitter dus Bosma. Linda Nooitmeer, de voorzitter van het Ninsee, wijst Bosma op zijn belofte om 'een Kamervoorzitter voor iedereen te zijn': "Vanaf het moment dat bekend is dat Bosma aanwezig is bij de herdenking, is er veel onrust ontstaan. Daar moet hij iets mee, maar het blijft nu stil van zijn kant."

"Omdat er niets gebeurd is hebben wij een brief geschreven waarin hij gevraagd wordt om te reflecteren op de periode waarin hij die uitspraken gedaan heeft", aldus Nooitmeer. "Excuses aanbieden, begrip tonen en laten zien dat hij begrijpt waar de pijn zit. Als hij daar niet toe in staat is, zien we graag een vervanger."

"Ik kom gewoon"

Martin Bosma zegt 'gewoon te komen'. Hij laat, nadat Kamerlid Dogukan Ergin (DENK) het bericht van Ninsee het nieuws over de voorwaarden tijdens een lopend debat aan hem voorlas, weten dat hij uitgenodigd is en dat het bezoek 'gewoon nog in zijn agenda staat'. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een voorzitter moet reflecteren. Of excuses maken, dat ook nog."