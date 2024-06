Syrische vluchteling en mede-asielzoekers vrijwillig aan de slag bij Haarlemse Grachtenloop

Vierduizend mensen rennen komende vrijdagavond door het centrum van Haarlem. Voor een goed verloop is de Grachtenloop afhankelijk van vrijwilligers en die zijn steeds moeilijker te vinden. Dat nu de asielzoekers uit de opvangcentra de waterdragers en de hekkensluiters willen zijn, is een win-win situatie. Als iemand dat begrijpt is dat de Syrische Anas Al Ghandour wel.

De 31-jarige Anas is sinds september vorig jaar in Nederland. Na wat omzwervingen van Ter Apel, Assen en Biddinghuizen is hij nu beland in de tijdelijke opvanglocatie in het hotel Van der Valk in Haarlem-Zuid.

Met zo'n 150 andere gevluchte mannen kan hij hier even rust vinden. Maar niet voor lang meer. Anas hoopt dat hij binnenkort naar een vast opvangcentrum kan verhuizen, als er tegen die tijd nieuwe locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn tenminste.

Weddenschap

Tot die tijd moet hij vooral geduld hebben en de verveling te lijf gaan. Met het vrijwilligerswerk dat hij nu kan doen via de organisatie BUUV, heeft hij een nieuwe missie in het leven: mensen helpen. En hij kan het niet laten om ook de andere vluchtelingen te motiveren. Anas heeft er hoogst persoonlijk voor gezorgd dat een grote groep asielzoekers vrijdag het parcours helpt op te bouwen, de renners van water voorziet en ze op te vangt bij de finish.

"We zijn er superblij mee", laat Lisanne de Ruijter van het organiserende Sportsupport weten. "Iedereen weet ondertussen dat vrijwilliger schaars zijn. En nu zijn we ook nog eens voor het eerst sinds lange tijd uitverkocht. Hoe vet is het dan dan je ook handjes van het COA erbij hebt om het evenement dan ook echt aan te kunnen."

Dat de vrijwilligerscentrale BUUV ook echt de beloofde 50 man kan leveren, had Lisanne niet verwacht. "Ik heb een weddenschap verloren, dus ik neem taart mee."

