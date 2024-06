Man (33) bij opnames met artiest van apparatuur beroofd door tweetal op fatbike

Een groep is bezig met opnames voor een artiest op de hoek van Kruitberg, ter hoogte van het metrospoor en daarnaast gelegen sportvelden. Op dat moment fietsen twee mannen op een fatbike langs en komen tot stilstand bij de opnameapparatuur die vlak naast het slachtoffer en de rest van de groep staat.

De man achterop de fatbike probeert de spullen te pakken en komt daarbij in een confrontatie terecht met iemand uit het gezelschap. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit de groep, grijpt in en probeert tussenbeide te komen. Op dat moment pakt de verdachte een mes en bedreigt hem daarmee. Het slachtoffer weet te ontsnappen, maar ziet dat de twee mannen er in snel tempo vandoor gaan met de opnameapparatuur over het fietspad in de richting van de Bijlmerdreef.

Signalement

De politie heeft een signalement vrijgegeven van de twee verdachten. De bestuurder van de fatbike is een man van ongeveer 25 jaar met een donkere huidskleur. Hij is rond de 1.80 meter lang, vol postuur en droeg een zwarte hoodie met een zwarte broek. De tweede verdachte zat achterop de fatbike en is ook ongeveer 1.80 meter lang met een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte jas van The North Face en een donkergrijze broek. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat.

Het slachtoffer werd bedreigd met een kartelmes met een zilverkleurig lamet van ongeveer 20 centimeter. Het handvat was van hout en rond de 10 centimeter lang.