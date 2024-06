Hilversum wil dieselbusjes en andere vervuilers kwijt, ondernemers niet blij

Hilversum wil de kwaliteit van de lucht in het dorp verbeteren. Er wordt daarom gekeken naar de mogelijkheid om twee zogeheten zero-emissie zones in te voeren: één binnen de centrumring en één in het winkelgebied van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad na de zomer een besluit neemt.

Geen uitstoot

Hilversum volgt het voorbeeld van steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Daar worden vanaf volgend jaar al zulke maatregelen genomen.

Dat betekent dat vrachtwagens en bestelbusjes die rijden op fossiele brandstoffen het gebied niet meer in mogen. Zelfs niet als het om hybride-voertuigen gaat die een deel elektrisch zouden kunnen rijden. Hilversum is één van de dertig plaatsen in Nederland die hiermee aan de slag gaan.