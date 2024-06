Gesloopt Havengebouw in IJmuiden tot leven gewekt

Ko heeft, om het effect van de rondleiding te versterken, gebruik gemaakt van een 360 graden camera.

Geschiedenis

Het havengebouw werd in 1948 neergezet op de fundamenten van het oude gebouw dat door de geallieerden gebombardeerd werd. Min of meer haastig, omdat men zo snel mogelijk de visserij weer op volle kracht wilde laten draaien. Die haastige bouwspoed is ook te zien tijdens de sloop, sommige muurtjes zijn heel erg dun. Het gebouw huisvestte allerlei diensten die met de visserij te maken hadden.

Dat de havendienst destijds veel meer taken had dan tegenwoordig bewijst wel de zogenoemde 'ophoudkamer' die er was. In feite een politiecel, waar tijdelijk mensen konden worden opgesloten. Maar dat is allemaal geschiedenis, want het gebouw stond al geruime tijd leeg. De Havendienst is verhuisd naar een nieuw pand in het havengebied.

Zwart-wit

Om het effect van geschiedenis te benadrukken heeft Ko ervoor gekozen de rondleiding helemaal zwart-wit te maken. Op de vraag of hij het gebouw zal gaan missen moet hij even nadenken: "Het bouwen in IJmuiden is altijd economisch gemotiveerd geweest. Er werden om economische redenen gebouwen neergezet. Nu bepalen economische redenen, het gebouw is op, dat het tegen de vlakte gaat" aldus de nuchtere fotograaf. Hij zal niet rouwig zijn als de sloop is afgerond na een halfjaar en meer dan duizend foto's kan het oude Havenkantoor van binnen en van buiten dromen.

Parkeerplaats

Op de plek van het oude Havenkantoor komt een parkeerplaats ten behoeve van ferrybedrijf DFDS. Er is meer parkeerruimte nodig, omdat de toekomstige schepen meer vrachtwagens gaan vervoeren. Wil je zelf een virtueel toertje maken door een gebouw dat niet meer bestaat, ga dan naar de website van Ko van Leeuwen: wandfoto.nl