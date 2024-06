Aanleg snelle busverbinding van start, Huizer winkelcentrum moet parkeerplaatsen missen

Met heel wat voeten in de aarde, een woud aan gekapte bomen en een budgetoverschrijding van enkele miljoenen is de aanleg van de snelle busverbinding naar Hilversum in Huizen nu echt begonnen.

Een groot aantal parkeerplaatsen verdwijnt, omdat ook een nieuw fietspad langs het traject gaat lopen. Al met al zou eind van het jaar de weg klaar moeten liggen voor de HOV-lijn, zoals dit traject al vaak genoemd is, oftewel 'hoogwaardig openbaar vervoer'.

Klanten moeten stuk omlopen

Het asfalt en een aantal parkeerplaatsen zijn inmiddels al gesneuveld voor de aanleg. Dat betekent ook ongemak voor bezoekers van het winkelcentrum.

De plaatselijke zonnestudio zegt niet zoveel last te hebben van de werkzaamheden, maar de dierenarts die naast de opgeofferde parkeerplekken gevestigd zit, heeft wel wat last. “Klanten moeten nu een flink stuk omlopen langs de hekken”, geeft een medewerker van de kliniek aan. Of de busverbinding ook voordelen voor de dierenartsenpraktijk oplevert, weet zij niet. “Misschien als we een bushalte voor de deur krijgen”, mijmert ze.

Waarom er parkeerplekken verdwijnen, is omdat gebleken is dat rondom het winkelcentrum voldoende ruimte is om je auto kwijt te kunnen. Met de ruimte van de overgebleven parkeerplekken kan de gemeente met de huidige verkeerssituatie aan de slag om die veiliger te maken. Bijkomend voordeel is dat de winkels binnenkort makkelijker te bereiken zijn voor fietsers en voetgangers.

Geen trein missen

Alle aanpassingen aan het hele traject van oost naar west maken dat de snelle bus dus ook daadwerkelijk tijdswinst kan boeken. Hierdoor kan de bus veel vaker rijden en hoeven passagiers eigenlijk geen vertrektijden meer in de gaten te houden.

De winst zit ook in het feit dat passagiers een gegarandeerde overstap hebben. De trein missen in Hilversum is dus over een tijdje geen excuus meer.