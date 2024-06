Ajacied Brian Brobbey terug op het trainingsveld met Oranje

De 22-jarige Brobbey heeft al langer last van stijve spieren in het bovenbeen. Daardoor miste hij het afgelopen seizoen ook al een aantal duels van Ajax. Bondscoach Ronald Koeman verwacht dat hij vrijdagavond weer een beroep kan doen op Brobbey als Oranje tegen Frankrijk speelt in Leipzig.

Harde muziek

Oranje trainde maandag voor tientallen familieleden in het AOK Stadion van Wolfsburg. De basisspelers van het duel met Polen deden alleen mee met de warming-up. Daarna volgden ze de training van hun ploeggenoten vanaf gele hometrainers, terwijl er harde muziek uit speakers klonk.

Wout Weghorst trainde ook mee met de reserves van het duel met Polen. De spits mocht na 81 minuten invallen in het Volksparkstadion van Hamburg. Hij had slechts 137 seconden nodig voor de winnende treffer van het eerste groepsduel van Oranje op de Europese eindronde in Duitsland.