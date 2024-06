Terugkijken: toen Wout Weghorst nog droomde van een eindtoernooi

Inmiddels ziet de wereld er totaal anders uit. Weghorst speelde tot nu toe 34 interlands en scoorde daarin twaalf keer, hij deed mee aan het EK van 2020, het WK van 2022 en is nu dus actief op het EK in Duitsland. Als invaller maakte hij gisteren het winnende doelpunt. Hij stond nog geen twee minuten in het veld en wist toen keurig binnen te tikken.

Even weg van voetbal

In de documentaire zoeken wij de voetballer in Duitsland op en gaan wij met hem terug naar zijn geboortedorp Borne. Bij voetbalclub NEO begon hij met voetballen en bekijken wij samen met Weghorst een wedstrijd van zijn broer. Ook bezoekt hij in Borne bijna altijd de Mariakapel. "Dan steek ik een kaarsje op en ben ik even weg van het voetballen", aldus Weghorst.