Geen verder onderzoek naar dood van man die in vliegtuigmotor terechtkwam

Met het einde van het onderzoek wil de OVV niet beweren dat de precieze toedracht van het tragische incident honderd procent duidelijk is, vertelt een woordvoerder: "Wij verzamelen alle beschikbare feiten, en kijken dan wat voor beeld er ontstaat. De OVV wijst ook nooit naar eventuele schuldigen, het gaat om het verbeteren van de veiligheid."

De Onderzoeksraad stelde na de dood van de luchthavenmedewerker, op 29 mei, een verkennend onderzoek in. Daaruit bleek dat het 'zeer aannemelijk' is dat de man een einde aan zijn leven wilde maken. De Marechaussee trok eerder al de conclusie dat de man zelf in de motor van de Embraer 190 van KLM was geklommen.

Meerdere mensen waren getuige van het afschuwelijke incident, waaronder een aantal passagiers van het toestel dat naar Denemarken had moeten vliegen. Schiphol hing de vlaggen op de luchthaven halfstok.