Opnieuw ongeluk op 'dodenweg' N9, auto botst op vrachtwagen

Hoe veel mensen in zowel de auto als de vrachtwagen zat is niet bekend, het vermoeden is dat het om drie personen gaat. Er zijn volgens de woordvoerder nu drie ambulances aanwezig om alle betrokkenen te controleren. Het is nog niet duidelijk hoe zij er aan toe zijn en of er sprake is van gewonden.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de weg helemaal is afgesloten na de aanrijding. Verkeer van Alkmaar naar Den Helder kan zolang de weg is gesloten omrijden via Schagen (N248/N245) via omleidingsroute U81. De andere kant op wordt aangeraden om omleidingsroute U81 te nemen.

Dit is de zoveelste keer dat er een ongeluk gebeurt op deze 'dodenweg'. Om de N9 veiliger te maken, ging Rijkswaterstaat eind vorig jaar aan de slag met een aantal maatregelen. Er werd gewerkt aan nieuwe bebording en markering op diverse plekken. Dit jaar worden onder andere de kruispunten aangepakt.

De N9 wordt beschouwd als één van de meest onveilige wegen van het land. Op de zo'n 40 kilometer lange weg waren tussen 2017 en 2021 vijf dodelijke ongelukken en 84 slachtofferongevallen. Ook vorig jaar en dit jaar waren er nog meerdere (zeer) ernstige ongelukken op deze weg.