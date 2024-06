Van Hamburg naar Berlijn: John en Erica overdonderd door Oranjemars

De twee waren er zondagochtend al vroeg bij, vertelt John: "Om 9.00 uur stonden we in de fanzone al naar Armin van Buuren te luisteren. En dan sta je niet in je eentje, al die tienduizenden Nederlanders zijn op tijd uit bed gekomen voor het feest."

De mars met Oranjefans die even daarna plaatsvond maakte diepe indruk op het koppel: "Het was echt waanzinnig, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben wel eerder bij vriendschappelijke wedstrijden met een man of vijfhonderd zo'n wandeling gemaakt, maar dit sloeg echt alles." De beelden van de gigantische mars door Hamburg gaan inmiddels via sociale media de wereld over.

