Kerk vol stomende strijkijzers: Laren maakt zich klaar voor traditionele processie

In de Sint Jansbasiliek, waar de processie zondag begint, worden de typische vaandels opgehangen. Net als de processie zelf moeten deze vaandels kreukvrij zijn. Vrijwilligers strijken alle plooien uit de meterslange vaandels en dat wordt allemaal handmatig gedaan: met een strijkbout en strijkplank.

Net zoals de meeste dingen in de katholieke kerk hebben ook deze vlaggen een symbolische betekenis. "Het zijn de vlaggen van Sint Jan de Doper. Het wit staat voor het eenvoudige leven wat hij wilde hebben. Hij woonde namelijk in de woestijn. Het blauw staat voor het water. Hij doopte Jezus Christus met vele anderen in de rivier de Jordaan. Het rood staat voor zijn marteldood. Hij is door de machthebbers van die tijd namelijk onthoofd", vertelt pastoor Nico van der Peet van de Sint Jansbasiliek.

Het strijken is één van de vele manieren waarop de Laarders hun steentje bijdragen. Zo zetten de buurten hun eigen ontworpen erebogen in elkaar, de bloemen in de kerk worden geschikt, het zilver wordt gepoetst en kleine altaartjes worden in de tuin geplaatst.

Planning en route

De Sint Jansprocessie is zondag. 's Ochtends om elf uur vertrekt de processie vanuit de Sint Jansbasiliek. De route loopt via de Brink, de Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof. De dienstregeling voor de bussen die door Laren rijden is aangepast.

Op het kerkhof wordt de eucharistieviering gehouden om daarna weer terug te gaan naar de basiliek om met een 'sluitingslof' en een aubade van drum- en showband MCC het religieuze evenement af te sluiten.