Blaricum op zoek naar woningbouwlocaties waar 'echt aantallen zijn toe te voegen'

Van de elf aangedragen locaties in het onderzoek is Achter Capitten nabij het woonwagenkamp de meest haalbare plek om nieuwe woningen te realiseren, zo meldt wonenwethouder Anne Marie Kennis. Groot voordeel hier is dat de grond al in het bezit is van de gemeente.

De vraag is wel of Blaricum hier qua woningaantallen een grote klapper kan maken, want de omvang van de locatie is niet zo groot. Hier zouden ongeveer vijftig nieuwe woningen kunnen komen als de rekensom 25 huizen per hectare is.

Achter Capitten en Goyergracht-Noord komt nog een keer voorbij als optie. Hier zou zelfs een compleet nieuwe woonwijk kunnen verrijzen. Uit de gegevens van het onderzoek is hier ruimte voor 335 woningen. Maar dat is niet makkelijk: daar is nu de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De vraag is of die nog gaat verhuizen.

Bushalte

Als de Blaricumse politiek deze locatie inderdaad aanwijst als geschikte woningbouwlocatie, dan gaat dat automatisch gepaard met de nodige investeringen voor de bereikbaarheid. Achter Capitten is nu nog slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde bushalte aan de Torenlaan is op twintig minuten loopafstand.

