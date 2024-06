Mee met grote handhavingsactie in de Gooise natuur: afvaldumpingen, loslopende honden en kampvuurtjes

Op een gemiddelde dag ziet de boswachter vooral hondeneigenaren die hun viervoeter los laten lopen. Dat mag volgens de regels niet, toch schrijft John niet altijd een bon uit.

"Het is natuurlijk niet altijd zwart-wit. Je wil mensen ook een natuurbeleving bieden. Als een groepje jongeren bijvoorbeeld een natuurkever van dichtbij aan het bekijken is, dan is dat educatie en geen overlast."

Door de vingers

John ziet daarom ook weleens iets door de vingers. "Dat noemen we artikel van vijf. Je ziet het door de vingers", lacht hij.

Het is volgens John namelijk niet altijd opzet dat mensen de regels overtreden. “Ik noem het altijd burgerlijke ongehoorzaamheid. We weten dat het niet de bedoeling is, maar toch doen we het.”