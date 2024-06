A9 bij Schipholbrug richting Schiphol groot deel van de ochtend gesloten

De A9 bij Schiphol ging vandaag toch weer later open dan gepland. Hoewel Rijkswaterstaat eerder deze week aangaf dat de weg om 7.00 uur zou openen, was de weg in de richting van Schiphol tot 10.00 uur dicht. Het verkeer moest daarom ook vandaag rekenen op vertraging. Rijkswaterstaat meldt inmiddels dat de A9 weer open is in beide richtingen.