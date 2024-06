Tijdperk-Van Dijk bij Hovocubo eindigt zonder prijs; Tigers te sterk in beslissingsduel

Door de nipte zege van vrijdag dwong Tigers Roermond een beslissingsduel op zondag af. Dat begon aanvankelijk nog goed voor Hovocubo met de openingsgoal van Yoshua St. Juste (0-1). De Limburgers maakten binnen de kortste keren echter alweer gelijk via Ayoub Boukhari en dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft had doelman Dave Stet een belangrijke redding. Toch kon hij niet voorkomen dat Ayoub Tamoukh en Aimane M'Rabet de score snel optilden van 1-1 naar 3-1. Mats Velseboer, die vrijdag geschorst was, maakte het nog even spannend met een aansluitingstreffer. Tigers Roermond scoorde nog een keer vlak voor tijd via Solaiman Ramdani en dompelde Hovocubo en Van Dijk daarmee in diepe rouw.

