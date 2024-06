Voetbal kijken op de Dijk met de vrienden van Joey Veerman: "Hij geniet ervan"

De Dijk is vandaag even alleen van de Volendammers. Op een paar toeristen met camera's en verbaasde blikken na, de straat kleurt verder oranje. Witte zweetbanden ontbreken. Hier is iemand anders de ster.

Voor één van de kroegen laat Cornell Tol, bestuurslid van RKAV Volendam, een foto zien van een oranje shirt met 'Veerman' erop. "Heeft hij opgestuurd vanuit Duitsland", vertelt Tol. Hij kent Joey goed en sprak deze week met hem. "Hij krijgt alles mee, hij vindt dat alleen maar leuk." Met 'alles' doelt Tol op de vlaggetjes, speciale Joey-tompoucen en de afgeladen kroegen.

Geschuif van meubilair is te horen, wanneer er tijdens de voorbeschouwing acties en goals van Joey op het scherm te zien zijn. De focus ligt nu op de wedstrijd. Tijdens het afspelen van het volkslied zoeken de laatste mensen een plekje, laatkomers moeten staan.

Groot in beeld

We zijn begonnen. Omdat Veerman bij Oranje de corners neemt, is hij vaak groot in beeld. "Joey, Joey, onze held, heerser op het middenveld", zingt een gedeelte hem staand toe.

Tot Polen op een 1-0 voorsprong komt, wat zorgt voor een beetje gemopper. In de 21e minuut mist Memphis een megakans. "Joey had 'm ingeschoten", klinkt het. Het is duidelijk om wie het hier draait vandaag.

De vraag of ze Joey ook echt kennen is overbodig: "Hij kent iedereen van zijn leeftijd", zegt de barman. Hij is één van de beste vrienden van de voetballer en spreekt hem veel. "Hij zit gewoon bij ons in de vriendengroepsapp, hij ziet wat er allemaal gebeurt. Ik heb vandaag nog contact met hem gehad, hij geniet ervan."

