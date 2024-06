Oranjefans zien Nederlands Elftal eerste EK-duel winnen: "Ik ben tien jaar ouder geworden"

De ruststand mag dan 1-1 zijn, bezoekers van Café Hermes in de Pijp zijn vol vertrouwen. "Ik denk dat het gewoon 3-1 wordt voor Nederland", zegt een blonde vrouw. Een andere bezoeker houdt het zelfs op 4-1. "We hebben zo de bovenhand, we gaan gewoon winnen. Klaar."

De fans moeten er lang op wachten, maar in de drieëntachtigste minuut is het Wout Weghorst die verlossing brengt. Dat is meteen de eindstand; de hogere voorspellingen blijken toch te optimistisch.