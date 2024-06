Waarom ligt die boot op dat dak midden in Amsterdam? "Misschien bang voor stijgend water"

En waarom die boot daar ligt? De buurtbewoonster die het gevaarte al een tijdje in de smiezen had, denkt dat het om een kunstproject gaat. Een man die langs komt fietsen, vermoedt dat het een kwestie van ruimte is: "Je zal het ergens moeten opslaan. Als je drie hoog achter woont, past 'ie niet echt op je balkonnetje."

Het zou ook met het stijgende waterpeil te maken kunnen hebben, denkt de man die eerder de vele regenval als mogelijke oorzaak noemde. "Misschien zijn ze daar bang voor", grijnst hij. "We moeten wennen aan een nieuw normaal waarbij het op termijn niet gek zal zijn om dolfijnen door de gracht te zien zwemmen en het water zelfs tot drie hoog aan je lippen staat."

Mag het?

Waarom de boot op het dak ligt, blijft een mysterie: de eigenaar wil aan AT5 alleen bevestigen dat het inderdaad zijn boot is.

Ook is het onduidelijk of zoiets überhaupt mag. Een woordvoerder van stadsdeel West laat weten dat een toezichthouder nog moet beoordelen of 'het gebruik van een dak als opslaglocatie' binnen het omgevingsplan valt.