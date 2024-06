Zeeburgia verwelkomt tientallen vluchtelingen voor voetbaltoernooi

Toegegeven: bij AVV Zeeburgia stonden ze niet direct te juichen toen er pal naast de voetbalclub een gemengd wooncomplex werd gebouwd. Op Stek Oost wonen statushouders en studenten. "Wij baalden even, want we raakten een trainingsveld kwijt", zegt clubvoorzitter Huub Wilbrink. "Maar toen hebben we al snel de deuren open gezet."

Sindsdien trappen statushouders regelmatig een balletje mee. Wilbrink: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten. Het gaat ons erom dat je hier bij ons gewoon je ding kan doen."

Voor de club voelt het dan ook logisch dat één van de vier lokale voorrondes voor de UNITY EURO Cup, het EK voetbal voor vluchtelingen, bij Zeeburgia wordt gespeeld. De beste teams spelen 1 september nog een laatste toernooi in Zeist. Na afloop maakt de KNVB bekend wie naar het eindtoernooi in Zwitserland gaan, dat voor oktober op de planning staat.

Nog vóór er ook maar een pot is gespeeld, staat Wilbrink al te glimmen. "Dit is gewoon supermooi", zegt hij trots. "Al honderd jaar is hier iedereen welkom, en dat geldt ook voor nieuwe Amsterdammers."