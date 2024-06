Volendammer Joey Veerman bij eerste grote eindtoernooi direct in de basis Oranje

De opstelling van het Nederlands elftal is ongewijzigd in de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen. Dat betekent dat Volendammer Joey Veerman opnieuw in de basis staat. Het is zijn eerste eindtoernooi als international. Hij vormt samen met Jerdy Schouten (ex-Telstar) en Tijjani Reijnders (ex-AZ) het middenveld.