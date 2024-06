A9 pas open tijdens ochtendspits, opnieuw vertraagt wind het werk

Dat bevestigt een woordvoerder tegenover NH. Ook al waait het misschien niet bijzonder hard vandaag, bij het inhijsen van het grootste brugdek van Nederland kan een lage windkracht al voor gevaarlijke situaties zorgen.

Twee uur later dan gepland

Eigenlijk had Rijkswaterstaat de A9 morgenochtend om 5.00 uur weer willen vrijgeven, maar nu al is bekend dat dat in ieder geval niet gaat lukken. Door de wind kan pas vanavond om 23.00 uur worden begonnen met het inhijsen. Een paar uur later ligt het gevaarte op z'n plek, maar moet er nog wel het nodige gebeuren.

Naar verwachting kan de snelweg om 7.00 uur morgenochtend worden vrijgegeven, maar omdat de ochtendspits dan al is begonnen, kan aan de zuidkant van Amsterdam forse vertragingen ontstaan. "Dan moet alles over één weg, in plaats van twee, en wordt het druk", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De kans is klein, maar aanwezig dat ook 7.00 uur morgenochtend te vroeg komt. "Maar zoals het er nu naar uitziet, moet dat gaan lukken, ook al is de ochtendspits dan al begonnen."

Eerdere vertragingen

Eigenlijk had Rijkswaterstaat het grootste brugdek van Nederland twee weken geleden al op z'n plek willen leggen. Omdat het toen te hard waaide werd het inhijsen van het brugdek uitgesteld, waardoor de snelweg nog een keer voor langere tijd dicht moest.

Hoewel ook de A12 en de A20 dit weekend (gedeeltelijk) zijn afgesloten vanwege werkzaamheden, heeft Rijkswaterstaat besloten om de klus toch dit wekeend uit te voeren, de snelweg wéér af te sluiten en te waarschuwen voor forse weekendfiles.