Zaanse Frits vanuit oranje Hamburg: "Ben nu al m'n vrienden kwijt"

Aan zijn outfit ligt het in ieder geval niet. De Zaankanter draagt oranje schoenen, sokken, een hemd en een shirt, met daaroverheen een rood-wit-blauw jasje. Zijn geliefde oranje mantel, die hij bij vorige toernooien vaak droeg, heeft hij thuisgelaten. "Na vijftien jaar is de kraag niet meer zo mooi."

Vrienden zoeken

Inmiddels heeft Frits al kaarten en slaapplekken geregeld voor alle geplande wedstrijden. Samen met zijn vriendengroep, waarmee hij eerder ook in Qatar was, steunt hij Oranje deze zomer vol overgave. "We hebben supporters van Ajax, Feyenoord, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles in de groep, maar op zo'n EK maakt dat allemaal niets uit. Je groeit naar elkaar toe."

Voordat de wedstrijd begint, moet Frits eerst op zoek naar zijn vrienden, want die is hij in de mensenmassa uit het oog verloren. Een curryworst heeft hij al op, nu is het tijd voor dat eerste biertje. En daarna gaan ze samen het stadion in. "We hebben allemaal één doel voor ogen en dat is dat Oranje wint."