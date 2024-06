Drie straten in Amsterdam-Oost uur lang afgezet door agenten in kogelwerend vest

De politie heeft vanochtend een uur lang de Wakkerstraat, Simon Stevinstraat en Cornelis Drebbelstraat in Amsterdam-Oost gesloten. Er stonden agenten in kogelwerende vesten en politiehonden paraat. Niemand mocht de straat meer in. Een politiewoordvoerder zegt dat het even leek te gaan om een 'verdachte situatie', maar dat het er nu in orde is.