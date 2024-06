Man (67) overleden na auto-ongeluk Westpoortweg in Amsterdam, andere inzittende zwaargewond

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 22:30 uur. Meerdere voertuigen waren daarbij betrokken. Eén van de auto’s kwam uiteindelijk in het water terecht. "De precieze toedracht ervan wordt nu onderzocht", zegt de politie.

Reanimatie

Op foto's is te zien dat één van die auto's ondersteboven in het water lag. De inzittenden werden door de brandweer uit het voertuig gehaald en naar de kant getrokken. Daarna zijn ze door de hulpdiensten gereanimeerd.

Een politiewoordvoerder vertelt zonet tegenover AT5 dat de man van 67 jaar is overleden en dat de andere inzittende nog altijd in het ziekenhuis ligt. Over diens medische toestand kan niks worden gezegd. Ook over de inzittende(n) van het andere voertuig worden geen uitspraken gedaan.

De politie wil weten wat exact gebeurd is en komt "graag in contact met iedereen die meer weet". Zo wordt een beroep gedaan op mensen met dashcambeelden van (geparkeerde) auto's in de buurt "om in beeld te brengen - zo in deze beginfase van het opsporingsonderzoek - hoe dit heeft kunnen plaatsvinden".