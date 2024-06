18-jarige man gewond bij schietpartij in woning in Noord

Hoe het met die man gaat, is niet bekend. De verdachte, iemand van 32 jaar, is in de Stratenjachtstraat - op enkele honderden meters van de Klipperstraat is dat - aangehouden.

Zowel de recherche als de Forensische Opsporing onderzoeken wat precies gebeurd is. De politie vraagt via sociale media om tips met hen te delen.

Overlast

In de Klipperstraat vindt vaker overlast en criminaliteit plaats. Bewoners, toezichthouders en agenten waren enkele jaren geleden nog geregeld het doelwit. Omdat bewoners in de wijk Banne Buiksloot zich er toen door intimidaties en vernielingen van een groep hangjongeren onveilig voelden, zette de gemeente meer cameratoezicht, een buurtveiligheidsteam en extra surveillance in.