Volksliedmakers buigen zich over vraag: hoe moet de vlag van Velsen-Noord eruit zien?

De tekst van het volkslied is gek genoeg geschreven door een Beverwijker, Cor Kater. Maar zijn vriend Nico (te zien in bovenstaande video) 'had Velsen-Noord zo aangejaagd', dat Cor op een popcursus besloot de Ode aan Velsen-Noord te schrijven. Aad en Nico hielpen bij de opnames. Aad zong en Nico deed 'parlando'.

Een lied maken is één ding, maar het blijkt in Herberg IJmond nog lastig een goede vlag te verzinnen. Maar als het bier begint te vloeien, komen de ideeën ook los. "De kleuren geel en blauw van Velsen moeten erin, en het wapen ook", vindt Nico.

"De lichtblauwe baan is van het kanaal en boven het kanaal zit Velsen-Noord. Het rood is geïnspireerd door het 'rode dorp'." Dat is een oude wijk van Velsen-Noord, die inmiddels niet meer bestaat. In bovenstaande video is te zien hoe Aad en Nico op meer ideeën komen.