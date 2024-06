Laren viert 150 jaar kunstenaarsdorp met feestelijke schilderwedstrijd

Eerder deze week sprak meneer Evert Douwes VIII geïnteresseerden toe in een lezing over de geschiedenis van de Larense kunst en de opkomst van het impressionisme in Laren. Deze bijeenkomst vond plaats in een gerestaureerde kloosterruimte van het Brinkhuis in Laren, dat omgebouwd is tot een knusse theaterruimte.

Lezing over Larense kunstgeschiedenis

Toen Napoleon Bonaparte over Holland heerste, wilde hij dat iedere inwoner geregistreerd zou worden. Hierdoor moest de familie Douwes zich in Amsterdam inschrijven bij een gilde om als onderneming verder te kunnen gaan. Vanaf het jaar 1500 handelde deze familie al in schilderkunst. “Elke generatie heeft er een stukje expertise aan toegevoegd,” vertelt Evert Douwes VIII.

De familie Douwes begon in 1770 met het restaureren en handelen van schilderijen, een kunst die zij heden ten dage nog steeds beoefenen. Evert Douwes VIII is de 8e generatie en neemt ons mee op een denkbeeldige reis 150 jaar terug in de tijd. Hij vertelt over de kunstenaars die vroeger naar Laren kwamen om het boerenlandschap te bewonderen, een tijd waarin de plenaire schilderkunst opkwam, oftewel het schilderen in de buitenlucht. Door de uitvinding van de verftube waren schilders namelijk niet langer gebonden aan hun atelier.

Laren van vroeger

Vroeger was Laren erg armoedig, dus was het eigenlijk vreemd dat mensen naar het dorp trokken. Er waren voornamelijk boerderijen met schaapjes die rustig stonden te drinken bij de vijver. Om de 150 jaar kunst in Laren te vieren, kwam er deze zondag een schaapskudde met een herder, net zoals vroeger, zodat de kunstenaars buiten, en plein air, kunnen schilderen.

De schilderwedstrijd

“Wij hopen dat het droog blijft tijdens de schilderwedstrijd en ik hoop samen met mijn mede-juryleden genoeg wijsheid te hebben om een goede keuze te maken over de winnende schilderijen. Daarbij letten wij vooral op techniek en originaliteit. Het winnende schilderij komt te hangen in de foyer van het Brinkhuis en alle kinderen die meedoen krijgen sowieso verse poffertjes,” aldus jurylid Monique Kropman.

En dat is zeker gebleken. Het weer werkte zondag mee, wat zorgde voor een feestelijke middag. Veel publiek kwam naar de wedstrijd, en ook de kunstenaars waren enthousiast.