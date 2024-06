Bioloog Wies leert je wildplukken: "Dit smaakt naar een nat watje"

Dan is er nog het aspect van veiligheid. Teepe: "Ik zoek van tevoren naar een plek waar de grond schoon is: dus geen verontreiniging of gif. Ik kijk bijvoorbeeld eerst op topotijdreis.nl, daar kun je in ieder stukje Nederland terug in de tijd en kijken of er op een bepaalde plek geen industrie heeft gestaan."

Maximaal 1 procent

Behalve die ongeschreven etiquette, is wildplukken in principe ook hartstikke verboden. "Er is een wet op stropen", vertelt Teepe. "Een hele oude wet die zegt dat je niet zomaar dingen uit de natuur mag pakken. Zoals je ook geen hout mag verzamelen of dieren afschieten. Maar wildplukken wordt gedoogd als je plukt van een plant waar er heel veel van staan, op een plek waar de eigenaar toestemming gegeven heeft. En je mag er altijd maar een heel klein deel van plukken: maximaal een procent van wat er staat."

