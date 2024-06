Feest bij De Ceuvel, want 10e verjaardag is niet de laatste

"Ik was heel blij, echt heel blij", vertelt mede-oprichter Toon Maassen over het moment dat hij van de gemeente te horen kreeg dat hij langer mocht blijven. "Het zou ons veel pijn doen als we dit alles hadden moeten afbreken."

'Symbool'

De Ceuvel won twaalf jaar geleden een prijsvraag van de gemeente om tijdelijke invulling te geven aan het voormalige scheepswerf op het Johan van Hasseltkanaal. In 2014 startte het project waar onder meer een café-restaurant, drijvend hotel en meerdere creatieve werkplekken onderdeel van zijn. Volgens de initiatiefnemers werken er zo'n honderd vrijwilligers aan mee.

Een van de bezoekers die vandaag op het feest is, noemt De Ceuvel 'een symbool'. "Want alles wordt tegenwoordig volgebouwd en dit soort plekken verdwijnen steeds meer. Dus twee jaar blijven vind ik op zich geen winst, het betekent vooral dat ze twee jaar extra de tijd krijgen om voor eeuwig te kunnen blijven."

Tijdelijk

Dat het om iets tijdelijks zou gaan, was vanaf het begin af aan al bekend. Zodra de gemeente het gebied wilde herontwikkelen zou dat het einde van De Ceuvel betekenen. Dat moment zou eigenlijk 1 februari 2025 zijn, maar omdat die plannen vertraging op hebben gelopen, krijgt de broedplaats langer de tijd.

Stiekem hopen de oprichters van De Ceuvel dat ze ook na 2027 kunnen blijven. "Wij snappen dat er hier woningen moeten komen", zegt Maassen, "Maar we zeggen tegen de gemeente: doe dat samen met ons."

De gemeente heeft in de ontwikkelplannen ruimte vrijgehouden voor een nieuwe broedplaats, maar voorlopig lijkt het erop dat dat via een nieuwe aanbesteding gaat waar ook andere potentiële initiatiefnemers aanspraak op kunnen maken.