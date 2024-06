Nieuwe locatie moet kermis Nibbixwoud redden

Kermis aan zijden draadje

Kermisexploitanten dreigden daarop af te haken en zo begon de kermis van Nibbixwoud aan een zijden draadje te hangen. Inwoner Herman op den Kelder en compagnon André Kok besloten zich daarop hard te maken voor een terugkeer van de kermis naar de dorpskern.

"We merkten dat daar ook veel steun voor was bij exploitanten maar ook bij bewoners", zo vertelt burgemeester Michiel Pijl. "Toen zijn we gaan kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken. En het resultaat, daar staan we nu middenin."