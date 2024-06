Na 17 jaar Hovocubo allerlaatste kunstje voor Sander van Dijk: "Nog ruimte voor een schaaltje"

"Ik zoek nog wel die kers op mijn taart", zijn de woorden van Sander van Dijk gisteravond na het verlies op bezoek bij Tigers Roermond. Daardoor is de stand in de best-of-three 1-1 tussen Hovocubo en de Limburgse club. Morgen gaan beide ploegen uitmaken wie zich de beste zaalvoetbalclub van Nederland mag noemen. "Er is nog wel ruimte voor een schaaltje."

Prijzenkast

Het avontuur bij Hovocubo begon voor Van Dijk in 2007. Op dat moment speelde de club vier niveaus lager, maar onder zijn hand werd de weg omhoog ingezet. Nu is de prijzenkast van Hovocubo flink aangevuld. Vier landstitels, drie bekers en vier keer de Super Cup. Daarnaast reikten de Horinezen in 2022 tot de laatste 16 van de Champions League. Dat lukte nog nooit een Nederlandse club in het Europese toernooi voor zaalvoetbalteams.

