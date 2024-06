Oudere man loopt hoofdwond op na botsing met auto in Amstelveen

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de oudere man een hoofdwond aan de aanrijding heeft overgehouden. Hoe hij er precies aan toe is, is onbekend. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, dat wordt onderzocht door de politie. De bestuurder van de auto is niet aangehouden. Een rijbaan van de Sportlaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.