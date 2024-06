Afsluiting A9 zorgt voor chaos op wegen rond Amsterdam

Omdat de A9 in beide richtingen dicht is, moet verkeer tussen Utrecht en Schiphol/Haarlem en tussen Schiphol/Haarlem en Utrecht omrijden via de A2, A10 en A4. Waar het verkeer in Amsterdam op reguliere zaterdagen nauwelijks last heeft van oponthoud, loopt de vertraging tussen de knooppunten Nieuwe Meer en Watergraafsmeer in beide richtingen nu op tot twintig minuten, zegt een woordvoerder van de ANWB tegen ANP.

Ook op de A4 en de A2 wordt het geduld van automobilisten op de proef gesteld, zo blijkt uit wegenoverzicht van Rijkswaterstaat. Rond 14.30 uur stond er op de A2 richting Amsterdam een file van ruim vijf kilometer die een klein halfuur vertraging oplevert. Op de A4 tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd.

Drukte geen verrassing

De drukte en files komen niet als een verrassing. Gisteren liet Rijkswaterstaat NH weten flinke vertragingen te verwachten. Hoewel dit weekend ook de A12 en de A20 zijn afgesloten vanwege werkzaamheden, heeft Rijkswaterstaat besloten het inhijsen van het nieuwe dek niet uit te stellen.

Twee weken geleden - op 1 juni - liep het verkeer op dezelfde wegen ook flink vast. Ook toen was de afsluiting van de A9 de oorzaak. Ook toen was de hijsactie een van de redenen om de snelweg af te sluiten, maar werd de hijsactie op het laatste moment afgeblazen vanwege de harde wind.