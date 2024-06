Samen sterker tijdens crises: brandweer en hoogheemraadschap slaan handen ineen

Dat is de conclusie van een pilot die aantoonde dat de brandweer het waterschap in bepaalde onderdelen van crisissituaties goed kan ondersteunen. De aanleiding voor deze pilot was de wateroverlast van drie jaar geleden. In korte tijd viel toen extreem veel regen. In anderhalf uur viel net zoveel regen als normaal in de hele maand juni. Dit leidde tot veel overlast en schade.

Een deel van het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werd getroffen door de eerste in een reeks van clusterbuien. Vooral de regio Schagen (polder De Zijpe) en de omgeving van Alkmaar (Egmondermeer, Vennewaterspolder) kregen het flink te verduren.

Samen sterker

Volgens Linda van Oostrum, hoofd Calamiteiten en Crisisbeheersing bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in Heerhugowaard, was er na de heftige regenbuien geen twijfel mogelijk. "Als we naar de toekomst kijken, zien we dat we vaker met situaties te maken krijgen waarop HHNK alleen niet voldoende kan inspelen. De vraag is dan: waar kunnen we hulp vinden? Zo kwamen we bij de brandweer terecht met de vraag: wat kunnen we samen doen?"

Uit de gesprekken tussen HHNK en de brandweer kwam een lijst van acht mogelijke samenwerkingsvormen voort (zie kader). Afgelopen jaar werden verschillende gezamenlijke oefeningen georganiseerd, ingedeeld in drie hoofdcategorieën: verkenning en inspectie, dijkversterking en pompmaterieel. Deze oefeningen lieten zien dat de samenwerking op al deze gebieden voor zowel de brandweer als HHNK 'zeer waardevol' is.

Expertise van belang

Odin Beerepoot, teamleider Onderhoud bij HHNK, had na de oefeningen een paar opmerkingen. "Zandzakken vullen? Daar hebben we heldere instructies voor: welk soort zand, welke zakken, hoe je ze moet stapelen. Dat is makkelijk uit te leggen en dan kan iedereen aan de slag. Maar veel van ons werk vraagt specialistische kennis. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar met een zware vrachtwagen over een doorweekte dijk rijden. Dat is levensgevaarlijk."