Mohbra verlangt niet terug naar Algerije: "Alles is hier zo groen en je kunt zo ver kijken"

Heimwee naar Algerije heeft Mohbra niet. Hij geniet in Nederland van het groen dat je overal ziet en van de verre horizonten. Dat het klimaat hier kouder en natter is, neemt hij op de koop toe. Wat hij meegenomen heeft uit zijn vaderland, is zijn liefde voor kleurrijke stoffen. Als kind ging hij met zijn moeder mee naar de grote stoffenmarkt van Algiers en hielp haar de gekochte lappen mee naar huis te dragen. In de kunstwerken die hij nu maakt, speelt stof nog steeds een grote rol. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in een groot zelfportret van Vincent van Gogh, dat niet is geschilderd, maar opgebouwd uit stukjes textiel.

Nachtwaker

Naast zijn leven als kunstenaar, werkt Mohbra als nachtwaker in een Haarlems hotel. Met enthousiasme stelt hij Hakim aan zijn collega's voor, tijdens een korte rondleiding. Het is duidelijk dat de sociale Algerijn zich hier op z'n plek voelt. Na al die jaren in Nederland, voelt hij zich hier meer thuis dan in Algerije. Hij is er ook niet vaak terug geweest. Hij houdt van de structuur hier: "Iedereen kent z'n plek. En als je 50 kilometer per uur moet rijden, dan rijdt iedereen 50 kilometer per uur." Daar staat tegenover dat we hier wel wat minder druk mogen zijn en ons op andere zaken mogen richten dan werk: "lekker koken en eten, beetje vrij zijn en wat spontaner."