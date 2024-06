Hovocubo buigt in verlenging het hoofd voor Tigers Roermond, zondag valt de beslissing

Het was voor de zaalvoetballers uit Zwaag net zo'n zinderende wedstrijd als vorige week. Het team van Sander van Dijk zegevierde toen met 3-2. Tigers Roermond zou het ze niet makkelijk maken, was de verwachting. Dat bleek ook wel in de afgeladen sporthal Gerrishal in Limburg.

De thuisploeg nam in de eerste helft de leiding via Jacco Dzurlic. Het was Joshua St. Juste, die nogmaals zijn waarde bewees, door de 1-1 vlak voor het einde van de reguliere speeltijd te scoren. Hij dwong daarmee een verlenging af. Pijnlijk genoeg was hij de schlemiel in de extra tijd door de bal ongelukkig in eigen doel te werken achter doelman Dave Stet.

Door de nederlaag valt komende zondag de beslissing om de landstitel. Dan is vanaf 17.00 uur sporthal Gerrishal in Roermond opnieuw het strijdtoneel voor Hovocubo en Tigers Roermond.

Zie hieronder de reacties van trainer Sander van Dijk en aanvoerder Abdessamad Attahiri.