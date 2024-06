Zo worden trekkende zoetwatervissen handje geholpen: "Kwestie van volhouden"

Die vispassage werd in 2012 aangelegd, omdat glasaaltjes (jonge paling) die vanuit het Noordzeekanaal via de Ringvaart het achterland wilden bereiken, niet tegen de sterke stroming van het gemaal in konden zwemmen.

"Daardoor hoopten ze zich voor het gemaal op en waren beter zichtbaar voor roofvissen. Of ze zwommen uiteindelijk terug naar het kanaal", legt visexpert van het Hoogheemraadschap van Rijnland Mike Dijkstra uit aan NH.

Die aaltjes zwemmen helemaal vanuit de zoute Sargassozee bij Mexico naar Nederland. Een diepzeetrog in die zee is namelijk de enige plek ter wereld waar deze paling paart. De pasgeboren glasaaltjes laten zich meevoeren met de stroming om vervolgens in Europa in zoetwater op te groeien. Die reis duurt meestal anderhalf á twee jaar.

Tekst gaat door onder de foto.