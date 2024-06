A9 bij Schiphol eerder dicht vanwege voorspelde harde wind: "Mogelijk forse verkeershinder"

Tijdens de werkzaamheden wordt er gewerkt aan het noordelijke dek van de Schipholbrug. Daarom is de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht dit weekend in beide richtingen afgesloten.

Door de afsluiting moeten weggebruikers moeten rekening houden met 60 minuten extra reistijd. Dit weekend, van 14 tot 17 juni 2024, zijn ook de A12 en A20 tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn in de richting van Utrecht afgesloten. "Deze geplande werkzaamheden vinden de hele maand juni plaats. De combinatie met de werkzaamheden aan de A9 kan leiden tot forse verkeershinder voor weggebruikers op de snelwegen in Noord- en Zuid-Holland", waarschuwt Rijkswaterstaat.

Mogelijk gevolgen voor openstelling

De A9 is naar verwachting in de richting In de richting van Utrecht/Almere op zondagochtend 9.00 uur weer open. En in tegengestelde richting is de weg op maandagochtend 5.00 uur open. Maar Rijkswaterstaat benadrukt dat de harde wind ook gevolgen kan hebben voor de openstelling van de weg.