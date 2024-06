A9 bij Schiphol drie uur eerder dicht om voorspelde wind

De A9 wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen afgesloten. In de richting van Utrecht/Almere duurt de afsluiting tot zondagochtend 09.00 uur. In tegengestelde richting is de weg tot maandagochtend 05.00 uur dicht.

Dit weekend zijn ook de A12 en de A20 tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn in de richting van Utrecht afgesloten door werkzaamheden. Rijkswaterstaat waarschuwt dan ook voor forse verkeershinder: de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De werkzaamheden aan de Schipholbrug zouden eigenlijk begin mei al plaatsvinden, maar werden toen uitgesteld door het slechte weer.

Dat uiteindelijk ondanks de verwachte verkeershinder voor dit weekend is gekozen, komt volgens RWS "door het vele noodzakelijke onderhoud aan rijkswegen in de regio komende periode". Dit maakte de opties voor een andere datum beperkt.

Verbreding

Het inhijsen van het nieuwe brugdek is onderdeel van het verbreden van de A9 tussen voorgenoemde knooppunten. Uiteindelijk komen daar vier rijstroken per rijrichting en er wordt een wisselbaan aangelegd. Dit moet de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad verbeteren.