Schotse en Duitse voetbalfans in de stad klaar voor eerste EK-wedstrijd: "We gaan feesten"

Schotse voetbalfans in traditionele klederdracht denken dat hun ploeg wel eens kan gaan winnen vanavond tegen de Duitsers. "We hebben veel zelfvertrouwen. We gaan winnen", zegt een Schotse campinggast. Een Duitser denkt daar uiteraard heel anders over. "Wij gaan winnen", zegt hij vol zelfvertrouwen.

Voorbereiding

Over de uitslag zijn de campinggasten het niet eens, maar over de voorbereiding zitten ze op één lijn. "We gaan drinken en wiet blowen", vertelt een Duitser. Een Schot aan de andere kant van de camping geeft hetzelfde antwoord. "Ik ga drinken en veel feesten", zegt hij lachend. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Polen.