Schilderij van 8-jarige Mats opeens verdwenen uit supermarkt: "Heel zielig"

Al drie jaar organiseert Raaff een kunstroute met kunst gemaakt door kinderen. Winkeliers stellen dan hun ramen en etalages beschikbaar voor de kinderkunstwerken en na afloop komen ze áltijd allemaal netjes terug. Maar afgelopen dinsdag gebeurde dat niet.

Het kunstwerk dat verdwenen is, gemaakt door de 8-jarige Mats, is dan ook erg goed gelukt. En de kunstdief dacht waarschijnlijk hetzelfde, haalde het van het raam en nam het mee. "We vertellen dan ook maar aan Mats dat het een compliment is dat iemand zijn werk heeft meegenomen. Toch heeft hij liever het origineel."

Spoorloos

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen over wie het gedaan zou kunnen hebben. De moeder van Mats is al bij de supermarkt wezen kijken, maar daar staan ze ook voor een raadsel. "En ik ga nu zelf nog een briefje ophangen." En daar is het de docent beeldende vorming ook om te doen, de dader oproepen het kunstwerk terug te brengen. "Want Mats is uiteraard erg verdrietig hierover."

De berouwvolle kinderkunstdief kan het schilderij van Mats terugbrengen naar AH op de Frederik Hendrikstraat of de dr. Rijk Kramerschool. Er zullen géén juridische stappen worden genomen.